به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نوجوان گلستانی قهرمان ورزش زور خانه ای از خوشحالی خود در دیدار ورزشکاران با رهبر معظم انقلاب گفت.

حسین رضایی ۱۳ ساله از گرگان جزو ورزشکارانی تیم ملی ورزش زورخانه ای است که در محضر رهبر معظم انقلاب ورزش زو خانه ای را اجرا کرد.

وی با حضور در برنامه شب های هیرکان از خوشحالی مضاعف خود از دیدار با رهبر معظم انقلاب گفت.

حسین رضایی گفت: قبل از رفتن به دیداررهبری آرزوی این دیدار را داشتم تا اینکه چند روز قبل به من اطلاع دادند و بسیار خوشحال شدم.

وی افزود: از ما خواستند برای اجرای میل اندازی آماده شوم و من چون آمادگی لازم را داشتم به عالی ترین شکل اجرا کردم.

رضایی گفت: در این دیدار لبخند رهبر معظم انقلاب را دیدم و باعث خوشحال مضاعف بنده شد.