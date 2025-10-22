پخش زنده
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان گیلان گفت: قدمت جلگه گیلان با کشف گورستان عصر آهن هزاره اول قبل از میلاد ۳۵۰۰ ساله شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجید کوهی گفت: این گورستان فاخر از این نظر بسیار مهم بوده که اولین بار در پایینترین ارتفاع نسبت به سطح آبهای آزاد و در ارتفاع تنها ۱۵ متر بالاتر از سطح آبهای آزاد شناسایی و کشف شده است. این کشف از این نظر بسیار مهم بوده که تاکنون تمامی گورستانهای پیش از تاریخ فقط در مناطق مرتفع یا از ارتفاع حداقل ۵۰۰ الی هزار متر بالاتر از سطح آبهای آزاد شناسایی یا کاوش شده بودند، لذا این کشف مهم میتواند نقطه عطفی در چشم اندازهای باستانشناسی و شکلگیری محوطههای گورستانی یا استقرار مردمان عصر آهن و برنز در دشت یا جلگه گیلان و مازندران و مناطق شمالی کشور باشد.
وی با بیان اینکه در این گورستان تاریخی پس از انجام اقدامات اولیه شناسایی و نمونه برداریهای یافتههای فرهنگی سطحی، پرونده برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور ارسال خواهد شد، گفت: در مرحلههای بعدی کاوش و مطالعات باستانشناسی معرفی میشود و نتایج کاوش به اطلاع میرسد.
کوهی با بیان اینکه به علت موقعیت شکلگیری این محوطه خاص قابلیت ایجاد سایت موزه باز در یکی از شهرهای ساحلی غرب استان گیلان را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: اهمیت کشف این محوطه گورستان تاریخی هزاره اول قبل از میلاد میتواند باعث تغییر نگرش به چشم انداز پهنههای جنگلی - جلگهای در سراسر مناطق شمالی رشته کوههای البرز و مناطق جنوبی سواحل دریای کاسپین شود و همچنین نوع دیدگاه بررسیهای محیطی باستان شناسی را در این مناطق متفاوت کند.
استان گیلان گورستانهای تاریخی متعددی دارد که میتوان به گورستانهای باستانی مریان و آقاولر تالش، مارلیک رودبار، میان لنگه آسیابر دیلمان و بویه املش اشاره کرد .