مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر فارس از اعطاء بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بیمه شدگان روستایی و عشایری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کریمی گفت: ثبت نام روستاییان وعشایر برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی آغاز شده است و مستمری بگیران روستایی و عشایر فارس که از این صندوق حقوق دریافت می کنند می‌توانند با مراجعه به ۱۷۰ کارگزاری سراسر استان نسبت به ثبت نام و دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی اقدام کنند.

او، ارزش این تسهیلات را بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات برای مستمری بگیران صندوق در فارس در نظر گرفته شده است.

مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر فارس گفت: این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بدون مراجعه به بانک و در کمترین زمان ممکن به حساب متقاضیان واریز خواهد شد