به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بختیاری‌زاده با بیان اینکه گوشت گوسفندی منجمد از کشور‌های مغولستان، استرالیا، روسیه و ... وارد می‌شود، گفت: طبق توافقات انجام شده مقرر شده تا از روز شنبه ۳ آبان ماه توزیع گوشت ران و دست گوسفندی به صورت منجمد از سوی مبادی وارداتی این محصول تامین و در بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران توزیع شود.

وی افزود: با توجه به گران شدن قیمت گوشت در کشور و شهر تهران تلاش‌های زیادی از سوی سازمان میادین میوه و تره‌بار برای بازگرداندن این محصول به سبد غذایی شهروندان تهرانی انجام شد.

بختیاری‌زاده با تاکید براینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم ران و دست منجمد گوسفندی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است، گفت: هیچ گونه محدودیت فروشی برای فروش گوشت منجمد گوسفندی نداریم و به هر میزانی که خانوار‌ها نیاز دارند می‌توانند با مراجعه به غرف پروتئینی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار این محصول را تهیه کنند.