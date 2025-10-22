مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه گفت: با ازسرگیری پرواز‌های برخی شرکت‌های هوایی، شمار پرواز‌های برنامه‌ای فرودگاه کرمانشاه به مرز ۱۰۰ پرواز هفتگی خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مجتبی بیاتی اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه و حمایت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، از اول آبان‌ماه یکی از شرکت‌های هواپیمایی فعالیت خود را در فرودگاه کرمانشاه از سر خواهد گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این شرکت در مرحله نخست ۱۸ پرواز برنامه‌ای در هفته در مسیر‌های تهران، مشهد مقدس و کیش برقرار خواهد کرد که نقش مهمی در افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران غرب کشور ایفا می‌کند.

بیاتی با اشاره به افزایش تعداد پرواز‌های فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه، گفت: با اضافه شدن این پروازها، شمار پرواز‌های برنامه‌ای فرودگاه به حدود ۱۰۰ پرواز در هفته می‌رسد که این موضوع، جهشی قابل‌توجه در شبکه پروازی استان و پاسخی عملی به نیاز‌های روزافزون مردم کرمانشاه و استان‌های همجوار است.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه یادآور شد: این فرودگاه پیش از این با حدود ۸۰ پرواز هفتگی فعالیت داشت، اما با توسعه مسیر‌های پروازی از جمله افزایش پرواز‌های تهران به ۴۲ پرواز در هفته و تقویت مسیر‌های مشهد، عسلویه، بندرعباس و کیش، شاهد رشد قابل‌توجهی در حجم پرواز‌ها بوده است.

وی ادامه داد: اکنون فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه با ۱۲ شرکت هواپیمایی فعال همکاری دارد و امکان پرواز به ۶ مقصد داخلی را برای مسافران فراهم کرده است که این امر جایگاه این فرودگاه را به‌عنوان قطب پروازی غرب کشور تثبیت کرده است.

بیاتی با قدردانی از تلاش‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته در سطح ملی و استانی گفت: افزایش پرواز‌ها نه‌تنها باعث تسهیل سفر‌های هوایی مردم استان می‌شود، بلکه در رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران نیز اثرگذار خواهد بود.