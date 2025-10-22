رینگ‌های داخلی و بین‌الملل بورس انرژی در ۳۰ مهر ماه با عرضه‌های متنوعی از فرآورده‌های نفتی، گازی و دیگر حامل‌های انرژی، شرایط رقابتی جدیدی را در بازار فیزیکی رقم خواهند زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: از مهم‌ترین عرضه‌های امروز در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۱۰ هزار تن حلال ۴۰۲ شرکت پالایش نفت امام خمینی و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد؛ همچنین از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی نیز می‌توان به برنامه عرضه ۵ هزار تن برش کربن هیدروکربور شرکت پتروشیمی شازند و ۲ هزار تن زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس اشاره داشت.

در معاملات روز ۲۹ مهر، بورس انرژی ایران شاهد رقابت داغ متقاضیان برای خرید نفتای صادراتی بود؛ به‌طوری که ۷۹ هزار تن انواع حامل انرژی در رینگ بین‌الملل به فروش رسید و این بخش سهمی معادل ۹۰ درصد از ارزش کل معاملات روز را به خود اختصاص داد.

ثبت ارزش ۳۲ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۳۲ هزار و ۱۰ میلیارد ریال در روز ۲۹ مهر رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ بین‌الملل و داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود. در این روز معاملات ثبت شده در رینگ بین‌الملل بازار فرآورده‌های هیدروکربوری سهمی ۹۰ درصدی از کل ارزش روز بازار را به خود اختصاص داد. همچنین رینگ داخلی بازار فیزیکی سهمی ۵ درصدی و بازار برق سهمی ۴ درصدی از ارزش معاملات روز بورس انرژی داشت؛ این در حالی بود که یک درصد ارزش بازار در این روز مربوط به ابزار‌های مالی بود.

پالایش نفت لاوان فروشنده برتر صادراتی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۷۹ هزار تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در ۲۹ مهر ماه بود؛ این معاملات مجموع ارزشی معادل ۲۸ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال را در این رینگ رقم زد.

شرکت پالایش نفت لاوان در این روز ۶۴ هزار تن نفتای کامل را در قیمت پایه‌ای برابر منفی ۳۸ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه کرد؛ برای این محصول تقاضایی معادل ۱۹۲ هزار تن به ثبت رسید. برتری حجم تقاضا نسبت به عرضه باعث شد تا متقاضیان برای کسب سهم از این عرضه به رقابت قیمتی با یکدیگر روی آورند و متوسط قیمت فروش این محصول به منفی ۲۸.۸ پریمیوم دلار به ازای هر تن رسید. این معامله با ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال در صدر فروشندگان برتر رینگ بین‌الملل به لحاظ حجم و ارزش معاملات در این روز قرار گرفت.

پالایش نفت آبادان در صدر فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۴ هزار و ۹۰۴ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال در این رینگ در ۲۹ مهر حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت آبادان در این روز ۳ هزار تن نفتای سبک را با قیمت پایه‌ای برابر ۳۵۰ هزار و ۳۰۳ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد؛ با توجه به استقبال متقاضیان، هزار و ۹۲۵ تن از محصول عرضه شده در قیمت پایه دادوستد شد و این معامله مجموع ارزشی معادل ۶۷۴ میلیارد ریال را رقم زد و در صدر برترین فروشندگان این رینگ به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول قرار گرفت.

در رینگ ابزار‌های مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزار‌های مالی در ۲۹ مهر به ۳۴۳ میلیارد ریال رسید. تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۳ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۷۱۷ واحد از صندوق سینرژی بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۶۹ میلیارد ریال رقم زد.

همچنین در این روز ۳ میلیون ورقه گواهی ظرفیت نقدی نیز از تابلو گواهی ظرفیت بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد که این معاملات نیز مجموع ارزشی معادل ۲۶۳ میلیارد ریال را به همراه داشت.

در این روز تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز میزبان دادوستد و ۷۷۰ هزار ورقه گواهی صرفه جویی برق عادی۰۴۱۲ بود، این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۱۱.۷ میلیارد ریال را رقم زد.