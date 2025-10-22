ترامپ برخلاف قوانین بینالمللی برجام را پاره کرد
نایب رئیس مجلس گفت: ایران به تمام مفاد توافق برجام عمل کرد، اما ترامپ برخلاف قوانین بینالمللی برجام را پاره کرد و اروپاییها نیز سکوت محض داشتند و متاسفانه از آمریکا تبعیت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU)، با نور جزلان نائب رئیس مجلس مالزی دیدار و گفتوگو کرد.
حاجی بابایی با اشاره به ارتباطات دوجانبه بین دو کشور گفت: همواره ارتباطات ایران و مالزی خوب بوده، اما این کفایت نمیکند و باید بیشتر ارتقا یابد. امروزه مجامع بینالمللی در حال افول هستند و هنجارهای دنیا در موضوعات مختلف مانند دفاع از حقوق کودکان، مورد بیتوجهی قرار میگیرد و قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و موضوع اخلاق نیز زیر پا گذاشته میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برجام به تمام مفاد توافق عمل کرد، ادامه داد: ترامپ برخلاف قوانین بینالمللی برجام را پاره کرد و اروپاییها نیز سکوت محض داشتند و متاسفانه کاملاً از آمریکا تبعیت کردند. نباید فراموش کنیم ریاکاری آمریکاییها و رژیم صهیونیستی مشهود است. آمریکاییها تاکید به مذاکره داشتند، اما در هنگام مذاکره، به کشور ما حمله کردند. ترامپ در نشست شرم الشیخ نیز حاضران را تحقیر کرد و حتی بعد از مبادله اسرا صهیونیستها مجدداً به مردم غزه حمله کردند بنابراین کشورهای اسلامی و سایر کشورها باید برای مبارزه جامع با یک جانبه گرایی از شعار به عمل روی آورند.
نایب رئیس مجلس مالزی نیز در این دیدار گفت: ارتباطات ایران و مالزی باید ارتقا یابد. ما بعد از حمله رژیم صهیونیستی، با ایران همدردی کردیم. باید همه بدانیم که ممکن است کاری که صهیونیستها با ایران کردند با هر کشور دیگری نیز انجام دهند. رژیم صهیونیستی به هیچکس رحم نمیکند و حتی بیمارستانها، مدارس و موزهها را مورد حمله قرار میدهد. بازسازی غزه باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید فراموش کنیم که صهیونیستها قصد دارند کرانه باختری را نیز تصاحب کنند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای هستهای ایران به صورت شفاف مورد نظارت قرار میگیرد، تصریح کرد: ایران حق دارد به سمت انرژی هستهای پاک حرکت کند.