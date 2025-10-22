پخش زنده
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مشکلات راه و آب شرب هوراند از تخصیص ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به ۲۰ روستای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضوانی افزود: طرح مطالعاتی احداث تصفیهخانه آب آشامیدنی نیز با اعتبار بیش از ۶ میلیارد تومان آغاز شده است و با ایجاد ردیف اعتباری و اتمام این طرح، همه ۴۲ روستای دارای تنش آبی در شهرستان و بخشی از روستاهای بخش آبش احمد از آب شرب سالم و پایدار بهرهمند خواهند شد.
وی به مشکل کمبود اشتغال در هوراند اشاره کرد و گفت: نبود حتی یک واحد تولیدی در شهرستان قابل قبول نیست. با وجود تلاشها و پیگیریهای انجامشده، سه زمین معرفیشده برای احداث شهرک صنعتی بهدلیل توپوگرافی و کوهستانی بودن منطقه موفق به دریافت مجوز لازم نشدند.»
رضوانی خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید زمین مناسب پیشبینی شده که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است تا پس از خرید زمین مناسب، زمینه ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغالزایی در شهرستان فراهم شود.
عباس عادلی فرماندار شهرستان هوراند هم در این نشست گفت: تا یک سال گذشته میزان بهرهمندی شهرستان هوراند از جاده آسفالته تنها ۴۲ درصد بود، اما با اجرای طرحهای مختلف طی ماههای اخیر، این شاخص در مسیر رشد قرار گرفته است.
وی افزود: از جمله اقدامات انجامشده میتوان به واگذاری قطعه دوم جاده هوراند – کلیبر به پیمانکار با اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان، خرید یک دستگاه بیل مکانیکی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان، آسفالتریزی ۱۵ کیلومتر از راههای روستایی با مشارکت بسیج سازندگی و نیز شنریزی و تسطیح ۳۵ کیلومتر از جادههای روستایی اشاره کرد.