به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: از ۷۰ سارق بازداشت شده بیش از ۳۰۰ گوشی همراه کشف شده است.

سردار گودرزی ادامه داد: سه نفر از این افراد حین ارتکاب جرم در مقابل پلیس مقاومت کرده و به ماموران حمله‌ور شده که طبق قانون به کارگیری سلاح زمین گیر شدند.

همچین سردار گودرزی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه قانون به کارگیری سلاح چقدر باعث کاهش وقوع جرم‌های خشن شده گفت: با به کار گرفتن سلاح ماموران پلیس آگاهی علیه سارقان خشن این جرم حدود ۷۰ درصد در تهران کاهشی بوده است.