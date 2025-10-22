به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در چند عملیات از مناطق شهرستان‌های بندرلنگه و پارسیان دو متخلف دستگیر و سه تن دیگر متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنها ادامه دارد.

شریفی افزود: از متخلفان ۱۷ بهله دلیجه، ۴۵ قطعه قمری و ۸۱ رشته تور صیادی کشف و ضبط شد.

وی گفت: همچنین در این عملیات‌ها ۲۵ باب کوخه تخریب شد.

کوخه شکار، پوست یا ماچان یک وسیله پنهانی یا پناهگاه برای شکارچیان یا شکارداران است که برای کاهش احتمال شناسایی توسط جانوران طراحی شده است.