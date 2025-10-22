نماینده ولی فقیه در استان در آیین بزرگداشت ۲۲۴ شهید نیروی انتظامی استان گفت: درجه شهدا در بارگاه حضرت حق بسیار رفیع است و این جایگاه والا، نشان از عظمت ایثار و فداکاری آنان در راه حفظ ارزش‌های اسلامی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله دری نجف آبادی گفت: شهدا با شهادت خود سبب تنومند شدن درخت انقلاب اسلامی، تقویت امنیت ملی، اقتدار و عزت ملی و وحدت و همبستگی ملی، بیداری، آگاهی و هوشیاری، مراقبت و آمادگی برای جهاد و مبارزه می‌شوند.

او با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نقش مهمی در تامین امنیت پایدار کشور دارد، گفت: رویکرد قاطع و قانونمند نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان و متخلفان، بازدارندگی قابل توجهی در سطح جامعه ایجاد کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: شهدا با نثار جان خود، امنیت و آرامش را برای جامعه اسلامی به ارمغان آوردند و باید همواره قدردان این ایثار باشیم، زیراحضور فعال و برنامه‌ریزی شده حافظان امنیت علاوه بر ایجاد حس اطمینان در شهروندان، مانع از گسترش ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های اجتماعی می‌شود.

فرمانده انتظامی استان هم با اشاره به اینکه ۲۲۴ شهید نیروی انتظامی تقدیم نظم و امنیت و آرامش مردم استان شده، گفت: همه در برابر شهدا وظیفه داریم و بهترین اقدام این است که آرمان‌های شهدا را دنبال کنیم و به وصیتنامه آنها عمل کنیم.

سردار هادی رفعی‌کیا افزود: شهدا برای دفاع از تمامیت ارضی کشور، حفظ ارزش‌ها، پیروی از ولایت فقیه و میهن دوستی شهید شدند.

او گفت: برای تحقق جامعه‌ای به دور از آسیب‌های اجتماعی باید در مسیر آرمان‌های شهدا حرکت کنیم، شهدا برای عزت و اقتدار ایران جان خود را فدا کردند تا کشور در عرصه جهانی بدرخشد.