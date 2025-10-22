به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین قنبری درخصوص آخرین وضعیت اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در امیدیه گفت: هزار و ۳۹۷ نفر متقاضی در شهرستان ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد متقاضی بعد مراحل احراز هویت و شرایط واجد طرح ۳۴۲ نفر برای برخورداری از طرح جوانی جمعیت تایید نهایی شده اند.

وی افزود: تاکنون به ۱۷۶ نفر از متقاضیان که تایید نهایی شده اند زمین در قالب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده واگذار شده است .

رئیس اداره راه و شهرسازی امیدیه ادامه داد: برای مابقی متقاضیان نیز زمین در نظر گرفته شده است که بخشی از آن در حال طی کردن مراحل اداری برای تخصیص به متقاضیان است.

قنبری در خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان نیز گفت: تعداد ۶ هزار و ۱۳۷ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد هزار و ۲۸۶ تایید نهایی شده اند.

وی با اشاره به اینکه برای ۱۱۲ نفر از متقاضیان زمین اختصاص یافته است اظهار داشت: با همکاری و مساعدت همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان و پیگیری‌های فرماندار به دنبال تامین زمین مناسب برای مابقی متقاضیان هستیم.