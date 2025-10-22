اعضای ستاد یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر با خانواده شهید عبدالرضا بهمئی ، دومین شهید امر به معروف استان خوزستان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ذوالفقار کیانی، جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان در دیدار با خانواده شهید عبدالرضا بهمئی، دومین شهید امر به معروف استان ضمن گرامیداشت رشادت‌های شهدای انقلاب اسلامی زنده نگه داشتن یاد شهدا را وظیفه همگانی دانست و گفت: ما مدیون شهدا و خانواده معزز آنها هستیم چرا که شهدا برای حفظ امنیت و تقویت دین مبین اسلام بهترین هدیه الهی یعنی جان خود را فدا کردند.

وی با بیان اینکه دیدار با خانواده‌های شهدا یکی از برنامه‌های مقدماتی اولین یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر استان به شمار می‌آید، افزود: این یادواره در تاریخ دهم آذرماه سال جاری با حضور خانواده‌های شهدا، مسئولان لشکری، کشوری و اقشار مختلف مردم در اهواز برگزار خواهد شد.

این دیدار باحضور حجت الاسلام حسینی منش امام جمعه امیدیه، سرهنگ فتاحی جانشین سپاه پاسداران امیدیه، دبیر و اعضای ستاد یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان در روستای ده صفر جایزان برگزار شد.

گفتنی است شهید عبدالرضا بهمئی دومین شهید امر به معروف خوزستان است.