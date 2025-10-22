بهره برداری از ۱۴ چمن مصنوعی در مدارس شهرستان کهگیلویه
چمن مصنوعی مدرسه شهید باهنر سوق به نمایندگی از ۱۴ چمن مصنوعی در مدارس شهرستان کهگیلویه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه دهدشت در آئین افتتاح چمن مصنوعی مدرسه شهید باهنر سوق گفت: این چمن مصنوعی با طول و عرض شانزده در سی و دو متر به نمایندگی از چهارده چمن مصنوعی در شهرستان کهگیلویه افتتاح شد. سیدعلی بینا پورجعفری افزود: صد و شصت دانش آموز در دبستان شهید باهنر شهر سوق به مشغول به تحصیل ما است که از این چمن استفاده میکنند. وی هزینه احداث هر زمین چمن مصنوعی بدون زیرسازی را سیصد و بیست میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: سرجمع اعتبار هزینه شده این تعداد چمن مصنوعی ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان از محل از اداره کل آموزش و پرورش معاونت تربیت بدنی است. پورجعفری اضافه کرد: زیرسازی همه این چمنها با همکاری مدارس و خیران اجرا شده است.
