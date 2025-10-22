به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس بیمارستان شهدای بندرلنگه گفت: به مناسبت هفته ملی ماموگرافی، تا شنبه سوم آبان، ماموگرافی رایگان برای بانوان واجد شرایط غربالگری سرطان سینه در شهرستان بندرلنگه صورت می‌گیرد.

محمد امین کمالی افزود: این خدمت با هدف اجرای برنامه ملی پیشگیری و کنترل سرطان و با هدف تشخیص زودهنگام بیماری اجرا می‌شود.

وی گفت: بخش ماموگرافی این بیمارستان به همت حاج عبدالجلیل امیدی؛ خیر حوزه سلامت شهرستان پارسال راه‌اندازی شد و از همان ابتدای فعالیت، توانست نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت بانوان منطقه ایفا کند.