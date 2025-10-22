پخش زنده
۷۰۹ اثر برای جشنواره ملی داستان آب ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان از دریافت ۷۰۹ اثر برای جشنواره داستان آب خبرداد.
محمد شفائی گفت: در بخش داستان کوتاه ۳۵۱ اثر، ناداستان ۸۰ اثر، خردسالان ۲۶ اثر، کودکان ۳۶ اثر، نوجوانان۱۸ اثر، داستانک ۵۶ اثر و نویسندگان کودک و نوجوان ۱۳۳ اثر به جشنواره ارسال شد.
وی با اشاره به افزایش جهانی مخاطبان جشنواره افزود: این آثار از همه استانهای کشور و هم چنین کشورهای آلمان، کانادا، آمریکا، نیوزلند، فنلاند، نیوزیلند، استرالیا، ایتالیا و اتریش ارسال شدند.
شفائی با تاکید بر اینکه در این رویداد ادبی، روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مرکز منطقهای مدیریت آب شهری زیر نظر یونسکو با شرکت آب منطقهای اصفهان و نویسندگان و انجمنهای ادبی همکاری فرهنگی دارند، ادامه داد: این حضور بینالمللی، نشانه گسترش جایگاه فرهنگی و ادبی جشنوارهی آب در سطح جهانی و توان آن برای تبدیلشدن به بستری چندزبانه و جهانی در حوزه روایتهای انسانی پیرامون آب و محیطزیست است.
وی گفت: میزان اهمیت موضوع آب در کنار معیارهای تخصصی ادبی و رعایت اصول داستان نویسی از جمله معیارهای داوری آثار ارسالی است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان افزود: مراسم پایانی جشنواره، امسال به صورت حضوری برگزار و به زودی جزئیات آن اعلام میشود.