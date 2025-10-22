به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه نظری پور در مراسم راه اندازی طرح سورتینگ مرکز مکانیزه پست استان خوزستان در اهواز افزود: براساس آمار وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و مرکز آمار ایران، استان خوزستان رتبه پنجم کشور در اقتصاد دیجیتال دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی‌های لازم در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال در استان ادامه داد: مجوز‌های مقدماتی برای راه اندازی شعبه استانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در خوزستان صادر شده است که در صورت موافقت نهایی این شعبه در استان راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان بیان کرد: با راه اندازی پارک فاوا در استان ظرفیت اقتصاد دیجیتال در خوزستان رشد چشمگیری خواهد یافت و زمینه فعالیت شرکت‌های فن آور در استان توسعه می‌یابد.

شه نظری پور از امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره کل ارتباطات و فن آوری، استانداری خوزستان، پارک علم و فن آوری و اتحادیه نظام صنفی رایانه‌ای استان در جهت حمایت از شرکت‌ها و فعالان حوزه فن آوری و توسعه هوشمند سازی خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد شعبه استانی مرکز نوآوری پست در خوزستان راه اندازی شود و حمایت‌های لازم در این جهت انجام خواهد شد.