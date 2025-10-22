به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۱۵ جواز تأسیس صنعتی به ارزش بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد ریال در استان صادر شده است.

سخاوت خیرخواه افزود: یکی از پروژه‌های برجسته سرمایه‌گذاری خارجی در استان، طرح ۷۰ میلیون دلاری در حوزه نساجی است که هم‌اکنون مراحل عملیاتی خود را طی می‌کند.

خیرخواه اظهارکرد: بخشی از این طرح‌ها از دل همایش اینوا شکل گرفته و برخی دیگر نیز طرح‌های مستقل سرمایه‌گذاران است.

وی، با اشاره به وصول ۴۰ درخواست جدید تریلی سازی در استان اظهارکرد: علاقمندی خودروسازان به سرمایه گذاری در آذربایجان‌غربی در این بخش چشمگیر بوده و به زودی شاهد شکوفایی این صنعت خواهیم بود.

خیرخواه، با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور استان در جذب سرمایه‌گذار گفت: پروژه‌های جدیدی درحوزه‌های خودروسازی، تولید لاستیک و باتری لیتیومی در دست اجراست و تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف، به‌ویژه صنعت خودرو، از مهمترین برنامه‌های توسعه صنعتی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: سیاست کلان کارگروه صنعت، معدن و تجارت در همایش اینوا بر محور تکمیل زنجیره‌های ارزش است؛ بدین منظور ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنایع تبدیلی، معادن، صنایع نیرو محرکه و تجارت مرزی شناسایی شده و بسته‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذار تدوین شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، با تأکید بر تکمیل زنجیره تولید در صنعت تریلی‌سازی اضافه کرد: در سفر اخیر وزیر صمت، مجموعه‌ای در استان به بهره‌برداری رسید که ۲۷ قطعه مورد نیاز این صنعت را از طریق ریخته‌گری تولید می‌کند، همچنین مجوز‌های لازم برای احداث کارخانه تولید لاستیک خودرو‌های سنگین درحال صدور است و کلنگ‌زنی این پروژه در روز‌های آینده انجام می‌شود.

وی، با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید کشنده‌های سنگین در استان افزود: یکی از سرمایه‌گذاران بومی با بهره‌گیری از فناوری اروپایی قصد دارد خط تولید کشنده‌ها را در آذربایجان‌غربی راه‌اندازی کند که در صورت تحقق، زنجیره تولید تریلی و کشنده در استان به‌طور کامل تکمیل خواهد شد.

خیرخواه، با اشاره به سرمایه گذاری برای تولید باتری‌های پیشرفته هم اظهارکرد: در آینده نزدیک، فعالیت واحد تولید باتری‌های پیشرفته خودرو نیز در قالب همین زنجیره آغاز خواهد شد.