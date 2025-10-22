برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان برگزاری رزمایش آمادگی زمستانی هلال احمر در سمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: این مانور با هدف تقویت توانمندی‌های تیم‌های عملیاتی و آمادگی کامل برای اجرای طرح زمستانه برگزار شد.

حسین درخشان افزود: مانور ساعت صفر در چهار کارگاه تخصصی آوار، سیلاب، کوهستان و اسکان اضطراری برگزار شد و تیم‌ها در شرایط عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و آغاز طرح زمستانه، ضروری است تیم‌های امداد و نجات با مهارت‌های به‌روز و آمادگی کامل برای پاسخگویی به حوادث احتمالی این فصل آماده باشند.