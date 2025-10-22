فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، از شناسایی و دستگیری پنج نفر از حفاران غیرمجاز در یکی از روستا‌های بخش گلیداغ شهرستان مراوه‌تپه در شرق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان گفت : در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت میراث‌بانان افتخاری در زمینه حفاظت پایدار از آثار تاریخی و فرهنگی و پیرو بررسی گزارش‌های دریافتی درباره جرایم علیه میراث‌فرهنگی در یکی از روستاهای بخش گلیداغ شهرستان مراوه‌تپه، اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده‌ای توسط نیروهای یگان انجام شد.

سرهنگ سیدفرامرز میر افزود : این عملیات پس از چندین مرحله رصد اطلاعاتی، پایش میدانی مستمر و بازدید‌های نامحسوس در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی صورت گرفت و با انجام کمینی چندساعته در یکی از شب‌های سرد پاییزی، نیرو‌های یگان موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان گفت : در این عملیات، اکیپی از مأموران زبده ستاد فرماندهی یگان، پایگاه عملیاتی شرق استان و یگان حفاظت شهرستان مراوه‌تپه با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند و در ساعات اولیه بامداد، پنج نفر از حفاران غیرمجاز را در حین حفاری دستگیر کردند.

سرهنگ میر گفت : در بازرسی از محل، دو دستگاه خودرو و ادوات حفاری غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل صورت‌جلسه جهت سیر مراحل قانونی و قضایی تحویل فرماندهی انتظامی شهرستان مراوه‌تپه شدند.

وی تأکید کرد: یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان به‌صورت شبانه‌روزی نسبت به رصد تحرکات و حفاظت از مواریث فرهنگی استان اقدام می‌کند و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز یا تخریب آثار تاریخی، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۶۲ اطلاع دهند.