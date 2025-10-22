پخش زنده
امروز: -
دوره توانمندسازی مدیران ورزش بسیج و مسئولین پایگاههای استعدادیابی ۱۰ استان کشور به میزبانی معاونت تربیت بدنی سپاه حضرت عباس علیه السلام استان به مدت سه روز در سرعین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل دوره توانمندسازی مدیران ورزش بسیج و مسئولین پایگاههای استعدادیابی گفت: با اجرای طرح ملی استعدادیابی در مناطق مختلف کشور، بهویژه در استان اردبیل و مناطق محروم، هیچ استعدادی پنهان نمیماند.
سردار غلامحسین محمدی اصل با تأکید بر جایگاه تربیتی ورزش اظهار کرد: ورزش در اندیشه انقلاب اسلامی تنها فعالیت بدنی نیست، بلکه ابزاری برای تربیت انسانهای مؤمن، باانگیزه و مقاوم به شمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت آموزش مدیران ورزشی افزود: این دورهها باهدف توانمندسازی مدیران، ایجاد هماهنگی در شبکه ورزش بسیج و تقویت روند استعدادیابی در سراسر کشور برگزار میشود.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با بیان اینکه بسیج از ظرفیت عظیم پایگاههای خود برخوردار است، گفت: بسیج میتواند باتکیهبر این شبکه گسترده، بزرگترین طرح ملی استعدادیابی را در مناطق مختلف کشور، بهویژه در مناطق محروم، اجرا کند تا هیچ استعدادی پنهان نماند.
محمدی اصل تصریح کرد: ورزش بسیج باید الگویی از ورزش پاک، اخلاقمدار و مردمی باشد و در کنار پرورش قهرمانان، به تربیت نسلی با ایمان، اخلاق و روحیه جهادی بپردازد. این دوره آموزشی با حضور جمعی از مدیران ورزش بسیج، مسئولان پایگاههای استعدادیابی و کارشناسان حوزه تربیتبدنی برگزار شد.
سعید خندان، معاون تربیتبدنی سپاه استان اردبیل نیز اظهار داشت: ورزش از منظر انقلاب اسلامی تنها به تقویت جسم محدود نمیشود، بلکه ابزاری برای پرورش انسانهایی مؤمن، باانگیزه و استوار در مسیر ارزشهای الهی است.
وی با اشاره به برگزاری این دوره افزود: این دوره آموزشی با حضور نمایندگان ۱۰ استان کشور و به مدت سه روز در اردوگاه انصار الحسین (ع) شهرستان سرعین برگزار شد و هدف از آن، توانمندسازی مدیران ورزشی، افزایش هماهنگی میان شبکههای ورزش بسیج و گسترش روند استعدادیابی در سطح کشور است.
معاون تربیتبدنی سپاه تصریح کرد: بسیج باتکیهبر شبکه گسترده خود در پایگاهها و اقشار مختلف جامعه، ظرفیت اجرای بزرگترین طرح ملی شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را دارد؛ بهویژه در مناطق محروم، تا هیچ استعداد نهفتهای از نگاه متولیان امر پنهان نماند.
خندان در پایان تأکید کرد: ورزش بسیج باید الگویی از ورزش پاک، اخلاقمدار و مردمی باشد؛ ورزشی که علاوه بر پرورش قهرمانان، به ساختن انسانهایی با ایمان، اخلاق، غیرت و روحیه جهادی بپردازد.