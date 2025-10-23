پخش زنده
جانشین انتظامی شهرستان شیروان از بازگشت افزون بر ۳۳۰ میلیون تومان کلاهبرداری سایبری به حساب مالباختگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، جواد زرهرن گفت: پس از اعلام شکایت شماری از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابهایشان در فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا به سرعت وارد عمل شدند.
وی با بیان اینکه مالباختگان با کلیک بر لینکهای آلوده با عناوینی همچون ابلاغیه قضایی، بسته معیشتی و سود سهام عدالت اطلاعات شخصی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار داده و مبالغی از حسابشان برداشت شده بود، افزود: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند وجوه برداشتی را بازگردانند.
زرهرن به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان بر روی لینکهای مشکوک در شبکههای اجتماعی و پیامکها کلیک نکنند تا از وقوع چنین کلاهبرداریهایی جلوگیری شود.