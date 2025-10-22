پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: با استفاده از دانش هستهای و کاشت ارقام اصلاح شده و با پرتودهی بذری به نامهای تابان و پرتو در هر هکتار چهار تن پنبه برداشت میشود.
عزتالله نباتی با اشاره به اینکه این پروژه تحقیقاتی بخشی از یک طرح کلان ملی در کاشت پنبه است افزود: پنبه یک محصول راهبردی در صنعت نساجی است، با بهرهگیری از دانش هستهای و تولید ۲ مورد ارقام اصلاح شده میانگین بالاتر از کشوری به دست آمد.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: از مزایای ارقام اصلاح شده بذر پنبه، زودرسی و مقاومت در برابر کرم قوزهخوار است، این طرح با مشارکت استانهای لرستان، خوزستان، ایلام، سمنان و کرمان در مرکز تحقیقات کشاورزی بروجرد انجام شد.
نباتی افزود: در این راستا ۱۲ رقم پنبه در فصلهای مختلف سال کشت شده است، این نوع پنبهها کمبازده مصرف آب، سازگاری با اقلیمهای متفاوت مخصوصاً اقلیمهای خشک، اقتصادیبودن کشت و استفاده برای خوراک دام از مزایای کشت این نوع پنبه است.
وی اظهار کرد: پنبه کشت شده در میان گیاهان تابستانه کمترین مصرف آب را دارد و با آب پساب شهری و در زمینهای مختلف نیز قابلکشت است.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: واردات سالانه پنبه به کشور ۵۰ هزار تن است که منجر به خروج ۲۰۰ میلیون دلار ارز از کشور میشود با کشت پنبه با استفاده از دانش هستهای از خروج ارز جلوگیری خواهد شد.
نباتی افزود: هم اکنون ۱۱۸ هزار هکتار پنبه در کشور کشت میشود که در هر هکتار ۲ تن تولید میشود، با استفاده از دانش هستهای در هر هکتار چهار تن پنبه تولید شده است.