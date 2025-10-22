به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تیم دختران کشاورز قم بعد از نمایش قدرت خود در خانه و کسب ۳ برد متوالی از دیدار‌های دور رفت گروه B مرحله اول لیگ بسکتبال دختران نوجوان ایران، حالا آماده دور برگشت است و از امروز تا ۲ آبان در تهران با رقبا دیدار می‌کند.

برنامه بازی ها:

۳۰ مهر: کشاورز قم - رایان‌پارس تهران (۱۲:۰۰)

۱ آبان: کشاورز قم - باقری گیلان (۱۰:۰۰)

۲ آبان: کشاورز قم - ایلخچی تبریز (۱۰:۰۰)

نتایج دور رفت:

کشاورز قم ۹۹ - رایان‌پارس تهران ۴۴

کشاورز قم ۷۴ - باقری گیلان ۲۸

کشاورز قم ۸۶ - ایلخچی تبریز ۶۴