دختران نوجوان قمی در قالب گروه B، دور رفت لیگ بستکتبال نوجوانان را امروز با صدرنشینی در دور رفت آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تیم دختران کشاورز قم بعد از نمایش قدرت خود در خانه و کسب ۳ برد متوالی از دیدارهای دور رفت گروه B مرحله اول لیگ بسکتبال دختران نوجوان ایران، حالا آماده دور برگشت است و از امروز تا ۲ آبان در تهران با رقبا دیدار میکند.
برنامه بازی ها:
۳۰ مهر: کشاورز قم - رایانپارس تهران (۱۲:۰۰)
۱ آبان: کشاورز قم - باقری گیلان (۱۰:۰۰)
۲ آبان: کشاورز قم - ایلخچی تبریز (۱۰:۰۰)
نتایج دور رفت:
کشاورز قم ۹۹ - رایانپارس تهران ۴۴
کشاورز قم ۷۴ - باقری گیلان ۲۸
کشاورز قم ۸۶ - ایلخچی تبریز ۶۴