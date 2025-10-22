شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از اجرای خط انتقال فاضلاب تحت فشار در منطقه نوبنیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، طرح خط انتقال فاضلاب تحت فشار در منطقه نوبنیاد در ادامه برنامه‌های نوسازی زیرساخت‌های شهری کیش با هدف افزایش دوام شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان و گردشگران اجرا شد.

این طرح با هدف جایگزینی خط انتقال قدیمی با قدمت دو دهه و به دلیل ترکیدگی‌ها و نشتی های متعدد به طول حدود یک کیلومتر و هشتصد متر اجرا شد.

استفاده از لوله‌ها و مصالح نوین با هدف افزایش دوام شبکه و پیشگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از شکستگی و نشت در مسیر انتقال از ویژگی های اجرای طرح خط انتقال فاضلاب تحت فشار در منطقه نوبنیاد است.

سامانه طراحی‌شده در این طرح از نوع فاضلاب تحت فشار، سامانه ای با هدف کاهش قطر لوله و امکان انتقال فاضلاب در مسیر‌های کم‌شیب است و افزایش خروجی در زمان بهره‌برداری و کاهش هزینه‌های نگهداری را به وجود آورده است.