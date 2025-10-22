پخش زنده
امروز: -
نماز جمعه این هفته تهران (دوم آبان ۱۴۰۴) به امامت حجتالاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته دوم آبان ماه تهران به امامت حجتالاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی در دانشگاه تهران اقامه میشود.
طبق روال هر هفته دربهای دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ بر روی نمازگزاران گشوده خواهد شد و برنامهها از ساعت ۱۱ آغاز میشود.
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی، هر هفته میزبان کودکان و نوجوانان دختر و پسر در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی است.
همچنین فرصت استفاده از مشاوره ازدواج، خانواده و کودک متخصصین «مرکز مشاوره عطر زندگی» در حاشیه نماز جمعه برای نمازگزاران فراهم است.