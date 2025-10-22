به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارتقای ارائه خدمات در چارچوب دولت الکترونیک، طی ابلاغی به همه واحد‌های تابعه این سازمان در سراسر کشور، بر عدم دریافت کپی مدارک هویتی از افراد مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات تأمین اجتماعی تأکید کرد.

در این ارتباط، بازنگری و پایش مستمر اجرای دستورالعمل‌ها و فرم‌های واحد‌های ستادی و اجرایی در راستای نظارت بر نحوه اجرای طرح فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) و بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.

سامانه فواد ۱۲۸ یک سامانه ملی برای ثبت شکایت فوری از عملکرد نظام اداری است که پیگیری را تا پاسخ نهایی انجام می‌دهد. شهروندان می‌توانند از طریق شماره تماس فوریت‌های اداری ۱۲۸ گزارش‌های خود را ثبت کرده و در کمتر از چند ساعت نتیجه را دریافت کنند. این سامانه با تمرکز بر نحوه ارائه خدمت، رفتار کارمندان و کیفیت پاسخگویی، فرآیندی سریع، دقیق و شفاف دارد.