ملا احمد نراقی (فاضل نراقی)، از برجسته‌ترین فقها و عالمان شیعه قرن دوازدهم هجری، به عنوان نخستین شخصیت فقهی شناخته می‌شود که وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را به صورت یک مسئله فقهی منسجم در کتاب «عوائد الایام» جمع‌آوری و با استفاده از ادله نقلی و عقلی به اثبات آن پرداخت.

ملا احمد نراقی نخستین فقیهی است که اندیشه ولایت فقیه را تبیین و برای اثبات آن از مستندات نقلی و عقلی استفاده کرد.ملااحمد نراقی معروف به فاضل نراقی، فرزند ملا مهدی نراقی از عالمان شیعه در قرن ۱۲ هجری بود.او پس از وفات پدرش، مرجعیت را در کاشان عهده‌دار شد.

فاضل نراقی تألیفات متعددی در علوم مختلف اسلامی دارد که مستند الشیعة، عوائد الایام و کتاب اخلاقی معراج السعادة معروف‌ترین آنهاست.ملا احمد در سال ۱۱۸۵ قمری مطابق با ۱۱۵۰ خورشیدی در نراق به دنیا آمد.این عالم برجسته در سال ۱۲۰۵ قمری همراه پدر به عتبات عالیات رفت و پس از کسب درجه اجتهاد به تدریس، بحث، تألیف و تصنیف پرداخت.

ملا احمد پس از وفات پدرش در سال ۱۲۰۹ قمری به کاشان برگشت و به جای پدرش مرجعیت عامه به او منتقل شد.او را نخستین فقیهی دانسته‌اند که ولایت فقیه را به صورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرد.

او نخستین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام جمع‌آوری کرد.افراد زیادی نزد او شاگردی کردند که بارزترین آنها شیخ مرتضی انصاری بود که مدت چهار سال از محضر او استفاده کرد.

از ملا احمد نراقی در علوم مختلف اسلامی تألیفات متعددی بجای مانده که معراج السعاده، کشکول، سیف الأمة و برهان الملة مهم‌ترین آنهاست.

مرکز تحقیقات رایانه‌ای علوم اسلامی، به سفارش کنگره بزرگداشت فاضلین نراقی نسخه دیجیتالی آثار ملا محمدمهدی و ملا احمد نراقی را با عنوان «کتابخانه فاضلین نراقی» تولید کرده است.

او از مجتهدانی بود که فتوا به لزوم جهاد در برابر روس داد و همراه با تعدادی از مجتهدان برای تشویق سپاهیان به اردوی سپاه ایران سفر کردند.

او در ۳۰ مهرماه ۱۲۰۸ شمسی مطابق با ۲۳ ربیع‌الثانی سال ۱۲۴۵ قمری در اثر بیماری رهسپار دیار باقی شد.