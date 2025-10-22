پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش رامشیر گفت: فعالیت خانه کنکور به منظور تقویت بنیه علمی دانش آموزان این شهرستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت صفایی زاده با بیان اینکه در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ شاهد درخشش کم نظیر دانش آموزان در رقابتهای مختلف علمی و تربیتی بودیم، اظهار کرد: تا کنون ۲۴ نفر از دانش آموزان رشته انسانی در دانشگاه فرهنگیان و ۲۳ هنرآموز در دانشکدههای فنی پذیرفته شدهاند که این آمار انگیزه مجموعه تعلیم و تربیت را برای تدوین و حمایت از برنامههای کنکوری بیشتر کرده است.
وی افزود: امیدواریم با اعلام نتایج مرحله دوم کنکور خبرهای خوشآیندی از موفقیت دانش آموزان رامشیری را به اطلاع مردم برسانیم.
صفایی زاده در پایان با تاکید بر آغاز فعالیت خانه کنکور، بیان داشت: طرح جدیدی برای حضور دانش آموزان و بهره گیری از استادان برتر کنکوری در نظر گرفتهایم که به زودی عملیاتی میشود.