به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: ۱۹ واحد صنعتی جزء و ۶۰ واحد صنعتی عمده از ابتدای سال تاکنون از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند و برنامه‌ریزی گازرسانی به ۷۰ واحد صنعتی استان در حال انجام است.

محمدرضا سلیمانی افزود: پیش‌بینی می‌شود با گازرسانی به این صنایع، نزدیک به یک و نیم میلیون لیتر از فرآورده سوخت مصرفی استان صرفه‌جویی شود.

وی بیان کرد: با گازرسانی به صنایع کوچک و بزرگ استان، گام مؤثری برای پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه و رونق تولید و کشاورزی در استان برداشته می‌شود، ضمن اینکه امیدواریم با استمرار گازرسانی به مناطق کمتر برخوردار جنوبی، صنایع تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان، گام مؤثر دیگری نیز برای ارتقاء سطح رضایتمندی، رفاه عمومی و اشتغال مناطق کم برخوردار که از اولویت‌های اصلی شرکت گاز استان است، برداشته شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: از ابتدای امسال تاکنون برای گازرسانی به صنایع ۴۱ هزار و ۹۶۰ مترمکعب بر ساعت ظرفیت ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه تحویل گاز به نیروگاه‌های استان در نیمه نخست سال جاری با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته انجام شده، افزود: طی مدت مذکور در مجموع دو میلیارد و ۷۹۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌های استان تحویل شد.