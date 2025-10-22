به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی دوحه قطر در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور مدعیان این قاره در حال برگزاری است که تیم پدل کشورمان با برتری ۳ بر صفر برابر لبنان یک پیروزی دیگر را به نام خود ثبت کرد.

در بازی اول فرساد شاهی و آریا روغنی برای ایران به میدان رفتند که این دیدار با برتری ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ ملی‌پوشان کشورمان همراه بود. در بازی دوم حامی گلستان و آرشام مرادی برابر لبنان قرار گرفتند که این دیدار نیز ۷ بر ۶ و ۶ بر ۴ به سود تیم ایران خاتمه یافت تا صعود ایران به مرحله نیمه‌نهایی قطعی شود.

در بازی سوم تیم ایران با آرامش بیشتری وارد میدان شد و امیرسینا صالح و امیرمحمد جمشیدی رو در روی حریف قرار گرفتند. این بازی نیز با برتری ایران همراه بود و ۶ بر یک و ۶ بر ۳ به پایان رسید. تیم ملی پدل ایران امروز برابر امارات قرار خواهد گرفت و در آن سوی میدان قطر و استرالیا رو در روی هم قرار می‌گیرند تا تکلیف تیم‌های صدرنشین مشخص شود.

پیش از این بازی، تیم پدل دختران ایران در دومین دیدار خود موفق شد با حساب ۳ بر صفر عربستان را از پیش رو بردارد. در این دیدار و در بازی اول ندا تقی‌پور و زهرا کهریزی با نتایج مشابه ۶ بر یک به پیروزی رسیدند، در دیدار دوم صحابه فرد و حنانه یعقوب‌زاده با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۲ موفق به شکست تیم عربستان شدند و در بازی سوم نیز سروناز کماسی و صبا نجفی برای ایران به میدان رفتند که این بازی با برتری ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ دختران ایران به پایان رسید.

با این نتایج تیم پدل بانوان ایران نیز صعود خود به نیمه‌نهایی رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا را قطعی کرد و امروز برای صدرنشینی در گروه خود با ژاپن دیدار خواهد داشت.