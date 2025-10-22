مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به نقش حیاتی این واحد‌های تولیدی در صادرات و اشتغال‌زایی کشور گفت: تأمین برق پایدار برای صنایع بزرگ و انرژی‌بر، نه‌تنها پشتوانه تولید ملی، بلکه عامل حفظ تعادل در شبکه و پایداری اقتصاد صنعتی و از اولویت‌های صنعت برق کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصطفی رجبی‌مشهدی با همراهی جمعی از مدیران صنعت برق استان کرمان، روند کنترل و تامین برق را در مجموعه صنعتی گل‌گهر مورد بررسی قرار داد. نیروگاه گهران به عنوان یکی از مراکز راهبردی تامین انرژی صنایع جنوب شرق کشور، نقشی کلیدی در حفظ پایداری شبکه و تداوم تولید صنعتی دارد.

رجبی‌مشهدی در ادامه از مجتمع صنعتی جهان فولاد سیرجان نیز بازدید کرد. این مجموعه که با بهره‌گیری از فناوری قوس الکتریکی، سالانه حدود یک میلیون تن شمش فولاد تولید می‌کند، از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان برق در منطقه گل‌گهر به شمار می‌رود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به نقش حیاتی این واحد‌های تولیدی در صادرات و اشتغال‌زایی کشور گفت: تأمین برق پایدار برای صنایع بزرگ و انرژی‌بر، نه‌تنها پشتوانه تولید ملی، بلکه عامل حفظ تعادل در شبکه و پایداری اقتصاد صنعتی و از اولویت‌های صنعت برق کشور است.

وی تاکید کرد: توانیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی خود، پشتیبان تولید و توسعه صنعتی کشور است.

مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه این سفر، از سالن SNF در سایت توسعه فولاد گل‌گهر سیرجان نیز بازدید کرد. این مجموعه صنعتی با دارا بودن دو خط ذوب و چهار خط LF، ظرفیت تولید سالانه ۱.۸ میلیون تن فولاد را دارد و از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره تولید و انرژی کشور به شمار می‌رود.