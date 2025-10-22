به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با گذشت یک و سال و نیم از ابلاغ برنامه هفتم، دولت تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد آئین نامه ها، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها را تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.

اما آن چه که از گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام استخراج می‌شود این است که این مصوبات هم تاکنون در عملکرد، تاثیر چشمگیری نداشته است.

در گزارش عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم هم آمده است که دولت ۱۳۰ مورد از مواد برنامه هفتم را غیرقابل اجرا دانسته و از مجلس درخواست اصلاح این موارد را داشته است.