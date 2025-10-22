پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل پروژه فیبر نوری با تأکید بر استفاده اشتراکی از زیرساختهای موجود گفت: سیاست دولت توسعه دسترسی عادلانه و جلوگیری از هرگونه انحصار در این حوزه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل پروژه فیبرنوری با اشاره به ضرورت استفاده اشتراکی از بستر موجود، تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ایجاد انحصار در این حوزه داده نمیشود.
هاشمی، در این جلسه که با حضور اپراتورهای فعال در حوزه توسعه ارتباطات ثابت برگزار شد، با تأکید بر استفاده اشتراکی از منابع موجود به اجرای پروژه سوآپ (تبدیل سیم مسی به فیبرنوری) توسط مخابرات ایران اشاره کرد و اجرای دو شبکه موازی در کشور را غیرممکن دانست.
هاشمی، نحوه استفاده از این بستر اشتراکی و روابط بین اپراتورها و مخابرات را منطبق با مصوبات سازمان تنظیم مقررات دانست و افزود: «ما نگاه حذفی در این حوزه نداریم و به هیچ عنوان اجازه ایجاد انحصار نمیدهیم و اجرای مصوبات در رگولاتوری به صورت جدی پیگیری میشود.»
وی به وضعیت ضعیف اقتصاد بخش ارتباطات اشاره کرد و از اپراتورها فعال در حوزه توسعه فیبر نوری و مخابرات خواست که با همافزایی و همکاری، اقتصاد این بخش را تقویت کنند تا همه بهویژه مردم، از آن سود ببرند.
در ابتدای این جلسه حمید فتاحی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از اقدامات انجام شده و مصوبات کمیسیون تنظیم برای ادامه پروژه ارائه کرد.
در ادامه، مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبرنوری گزارشی از اقدامات انجام شده و مشکلات پیشروی برای ادامه کار ارائه کردند.