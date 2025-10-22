پخش زنده
دوره آموزشی دانشجو معلمان ورودی جدید با هدف آشنایی با دانشگاه فرهنگیان و رسالت معلمی و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه در سالن همایش آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل، گفت: تلاش میکنیم تا در سال تحصیلی جدید دانشجومعلمانی را در دانشگاه فرهنگیان تربیت کنیم که در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.
محمد عظیمی در جریان بازدید از پردیس دانشگاه فرهنگیان در اردبیل، اظهار کرد: در حال حاضر در سه دانشکده و در هشت رشته پذیرش دانشجومعلمان را شاهد هستیم که در سال تحصیلی جدید نیز بیش از ۲۵۰ دانشجو در این دانشگاه پذیرش شده است.
وی تحصیل ۲ هزار و۲۸ دانشجومعلم را در دانشگاه فرهنگیان استان اعم از پردیس برادران و خواهران یادآور شد و افزود: تمام تلاش ما بر این است تا اصول اساسی را در تربیت معلمان در ابعاد معنوی، ارزشی و ارتقای مهارت معلمی در نظر گرفته و معلمانی در شایستهترین تراز برای تربیت نسل آینده در این دانشگاه آماده و مهیا برای حضور در آموزش و پرورش کنیم.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هر چند در کمبود فضای فیزیکی و خوابگاهی رنج میبرند، اما سعی بر این است تا بر اساس نظامنامه جامع دانشگاه فرهنگیان در بهترین شرایط و کیفیترین وضعیت در استان اردبیل احداث و در بخشهای مختلف خوابگاهی و محل تحصیل شایسته دانشجویان شرایط بهتری را در رفع مشکلات به وجود آمده شاهد باشیم.
عظیمی گفت: مجموعه دانشگاه فرهنگیان تلاش میکند تا کیفیسازی تربیت مهارتآموزان و اهتمام به بازسازی فیزیکی فضا را انجام داده و در کنار آن، با بهرهگیری از اعضای هیئت علمی مؤمن و خلاق بستر و شرایط تحصیل مطلوب را فراهم آورد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان در سالهای اخیر شرایط خوبی را فراهم کرده تا در کنار مجموعه همکاران فرهیخته و توانمند بتوانیم در پیشبرد امور موفق عمل کنیم.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل فلسفه آموزش و اصل تعلیم و تربیت را در فرآیند ارتقای جایگاه این دانشگاه و تربیت دانشجومعلمان توانمند یادآور شد و اضافه کرد: این دانشگاه فراتر از یک مجموعه آموزشی، مرکز مهارتی برای ایجاد بسترها در ابعاد دانش تخصصی، مهارت تربیتی و حفظ اخلاق و هویت فرهنگی محسوب میشود.
عظیمی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا چالش فضای فیزیکی دانشگاه فرهنگیان را در شهرهای اردبیل و نیر رفع کرده و بهترین بستر را در تربیت معلمان آینده با تکیه بر توانمندیهای منحصربهفرد فراهم آوریم.