سرپرست آب و فاضلاب منطقه شوشتر گفت: باهدف کاهش مشکلات شهروندان، اجرای طرحهای فاضلاب در نقاط مختلف این شهرستان با سرعت بیشتری اجرا خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن زاده اظهار کرد: در راستای تاکیدات مدیرعامل آبفا خوزستان و پیگیریهای نماینده مردم در مجلس و برنامه ریزی صورت گرفته در فرمانداری و آبفا منطقه شوشتر، نقاط مختلف شهری که نیاز به اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب دارند، توسط سرپرست این امور، مجری طرح، شرکت مشاور و پیمانکار مورد بازدید قرار گرفته و ساکنان مطالبات خود را به صورت مستقیم بیان کردند.
وی افزود: در این بازدیدها، منازل سازمانی روبروی فرمانداری، تعاونی ۳، تعاونی ۴ و تعاونی ۵ بررسی شدند و در خصوص نقشههای اجرایی، کاستیها و فضاهای لازم برای شروع پروژهها، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حسن زاده بیان داشت: حسب مصوبات موجود و مطالبات به حق مردم شوشتر، مصمم هستیم طرحهای لازم را اجرا نماییم تا شاهد کاهش مشکلات همشهریان و ارائه خدمات بهتر و مستمر توسط آبفا باشیم.
اکبری، مجری طرح فاضلاب شوشتر تصریح کرد: در صورت تامین اعتبارات لازم میتوانیم امیدوار باشیم در آیندهای نزدیک شاهد شروع عملیاتهای توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب نقاط مختلف شهر شوشتر باشیم.