مدیر آموزش و پرورش خوی گفت: با اجرای طرح شهید سلیمانی سرانه ورزشی مدارس شهرستان خوی ۵۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی اکبر فتحعلی لو، در آیین افتتاح نخستین زمین چمن مصنوعی درون مدرسهای در دبیرستان دخترانه در شهرک ولیعصر (عج)، از رشد ۵۰ درصدی سرانه ورزشی مدارس شهرستان در دوسال اخیر خبر داد.
مدیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه تربیت تمام ساحتی هدف اصلی نظام تعلیم و تربیت است، بیان کرد: این افتتاح در راستای شادابسازی و نشاط دانشآموزان و بر اساس برنامههای پیشبینیشده وزارت، در قالب طرح "نماد" مراقبت اجتماعی از دانشآموزان انجام میگیرد.
وی افزود: در دوسال اخیر و در سایه تلاش همکاران سرانه فضای ورزشی برای هر دانشآموز در شهرستان از ۸ به ۱۵ سانتیمتر مربع افزایش یافته که افزایش ۵۰ درصدی سرانه ورزشی مدارس را به همراه داشته و امید است تا پایان سال این رقم به ۱۸ سانتیمترمربع برسد.
فتحعلی لو خاطر نشان ساخت: در قالب اجرای طرح شهید سلیمانی و "میدان همدلی"، ۴ چمن مصنوعی و ۲ زمین تایل کورت به فضاهای ورزشی مدارس اضافه شده که با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال محقق گردیده است.
وی در پایان تاکید کرد: ایجاد بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی استعداد دانشآموزان، آموزش کار تیمی و ارتقای روحیه کار جمعی و نشاط، از اهداف این ارتقاء سرانه فضاهای ورزشی است.