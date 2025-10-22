پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : سطح زیرکشت سویا در مناطق گرمسیری کرمانشاه حدود ۱۸۰ هکتار است و پیشبینی میشود ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن دانه سویا برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: این طرح در شهرستانهای سرپلذهاب (۸۰ هکتار)، گیلانغرب (۹۷ هکتار) و قصرشیرین (۵ هکتار) اجرا شده با هدف افزایش درآمد کشاورزان، توسعه دانههای روغنی و خودکفایی تولید روغن نباتی؛
عملکرد سویا: میانگین تولید ۲ تا ۲.۵ تن در هر هکتار؛ خرید تضمینی با قیمت ۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم دانه.
علاوه بر دانه، امکان برداشت علوفهای با دستگاه چاپر وجود دارد که در تأمین خوراک دام نقش مؤثری دارد.
میزان آب مصرفی در طول فصل رشد ۵ تا ۸ هزار متر مکعب در هر هکتار است که بسته به رقم، دوره رسیدگی و شرایط اقلیمی متغیر است