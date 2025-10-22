

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: این طرح در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب (۸۰ هکتار)، گیلانغرب (۹۷ هکتار) و قصرشیرین (۵ هکتار) اجرا شده با هدف افزایش درآمد کشاورزان، توسعه دانه‌های روغنی و خودکفایی تولید روغن نباتی؛

عملکرد سویا: میانگین تولید ۲ تا ۲.۵ تن در هر هکتار؛ خرید تضمینی با قیمت ۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم دانه.

علاوه بر دانه، امکان برداشت علوفه‌ای با دستگاه چاپر وجود دارد که در تأمین خوراک دام نقش مؤثری دارد.

میزان آب مصرفی در طول فصل رشد ۵ تا ۸ هزار متر مکعب در هر هکتار است که بسته به رقم، دوره رسیدگی و شرایط اقلیمی متغیر است