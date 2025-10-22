پخش زنده
امروز: -
دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر تا پایان هفته افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان مورد انتظار است، لذا پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: تا روز جمعه روند افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۳۴ درجه و کمترین دما ۱۸ درجه سانتیگراد بوده است.