به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان مورد انتظار است، لذا پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: تا روز جمعه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۴ درجه و کمترین دما ۱۸ درجه سانتیگراد بوده است.