به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در چهارمین اجلاس راهبردی ایران و اوراسیا، با اشاره به آغاز اجرای رسمی توافق تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت ۱۴۰۴، این توافق را نقطه عطفی در مسیر دیپلماسی اقتصادی کشور دانست و گفت: این توافق، نخستین تجربه جامع ایران در برقراری تجارت آزاد با یک بلوک اقتصادی چندملیتی است و میتواند کشور را وارد مرحلهای تازه از همکاریهای ساختارمند و متوازن در شمال و شمال شرق منطقه کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از مبادلات تجاری، فرصتی راهبردی برای توسعه زنجیرههای ارزش منطقهای، انتقال فناوری و گسترش همکاری در بخشهای انرژی، کشاورزی هوشمند و صنایع نوآورانه فراهم میکند.
نجفیعرب افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بیش از دو تریلیون دلار، از نظر اقتصادی و ژئوپولیتیکی جایگاه ویژهای دارد و برای ایران صرفاً بازاری برای صادرات یا واردات نیست، بلکه پل ارتباطی راهبردی میان خلیج فارس، دریای خزر، آسیای مرکزی و اروپای شرقی محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اهمیت استفاده از فرصتهای ناشی از این توافق گفت: تحقق کامل ظرفیتهای همکاری در چارچوب توافق اوراسیا نیازمند توجه ویژه به زیرساختهای فنی، لجستیکی، مالی و حقوقی است. او افزود: باید با واقعنگری پذیرفت که در مسیر اجراییسازی این توافق، چالشهایی همچون تفاوت در نظامهای استاندارد، محدودیت مسیرهای حملونقل، کمبود تسهیلات بانکی و دشواریهای مرتبط با تصفیه ارزی وجود دارد.
نجفیعرب با اشاره به نقش اتاقهای استانی و تشکلهای تخصصی در بهرهگیری از فرصتهای اوراسیا اظهار داشت: استانهای شمالی و شمال شرقی کشور، به دلیل همجواری با بازارهای اوراسیایی، میتوانند محور ارتباطات ترانزیتی و حلقههای تولیدی مشترک باشند.
وی گفت: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد بهعنوان مرجع ملی رصد، پایش و برنامهریزی تعاملات ایران و اوراسیا ایفای نقش کند.
او همچنین تأکید کرد: همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها محدود به تجارت کالا نیست، بلکه بستر مناسبی برای توسعه زنجیرههای ارزش منطقهای، انتقال فناوری و همکاری در حوزههای انرژی، کشاورزی هوشمند، حملونقل و صنایع نوآورانه فراهم میکند.
نجفیعرب با اشاره به تحریمهای یکجانبه علیه برخی اعضای این اتحادیه از جمله ایران، روسیه و بلاروس گفت: تقویت همکاریهای درونمنطقهای در این شرایط اهمیت دوچندان دارد، چرا که این همکاریها میتواند به ایجاد سازوکارهای بومی و نوآورانه در حوزههای تجارت، مالیه و فناوری منجر شود و تابآوری اقتصادی کشورها را افزایش دهد.
وی افزود: اتاق بازرگانی تهران خود را متعهد میداند که در این مسیر، پل ارتباطی میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای بینالمللی باشد و در زمینههایی، چون تبادل اطلاعات تجاری، تسهیل امور گمرکی و شناسایی پروژههای مشترک صنعتی و خدماتی نقشآفرینی کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان تأکید کرد: «آینده اقتصاد منطقه اوراسیا باید بر سه پایه استوار شود؛ اعتماد متقابل و احترام به منافع متوازن اعضا، توسعه زیرساختهای ارتباطی و مالی مشترک، و تقویت نهادهای منطقهای برای مدیریت چالشهای اقتصاد جهانی.»
نجفیعرب ضمن قدردانی از تمامی نهادهای دولتی و خصوصی مشارکتکننده در برگزاری این اجلاس ابراز امیدواری کرد که این نشست، زمینهساز گسترش همکاریهای پایدار، متوازن و آیندهنگر میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.