استاندار مازندران در پویش به ساز مدرسه بساز ۱۰۰ میلیون تومان به ساخت مدارس اختصاص داد

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مهدی یونسی رستمی در نشست شورای آموزش و پرورش استان مازندران، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهاد‌های اجرایی و آموزشی، پویش «به‌ساز مدرسه» را گامی مؤثر در بهسازی زیرساخت‌ها، ارتقای عدالت آموزشی و تربیتی، و توسعه مهارت‌های نوین دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی هم مدارس جدید باید ساخته شوند و هم کیفیت آموزشی افزایش یابد.

او با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی به پویش به‌ساز مدرسه، افزود: برای تحقق این هدف یکصد میلیون تومان از منابع شخصی خود را برای ارتقای کیفیت آموزشی اختصاص دادم.

استاندار مازندران از برنامه‌ریزی برای ایجاد «کارخانه نوآوری و فناوری» در منطقه آزاد استان خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد قطب فناوری در استان، حرکت به سمت آموزش مهارت‌محور و تربیت نیروی انسانی متخصص است که با توجه به محدودیت زمین، باید به سمت تقویت صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوین رفت.

یونسی رستمی با اشاره به افت کیفیت آموزشی در برخی مناطق، خواستار اجرای طرح‌ی برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت دروس کلیدی شد و افزود: در صورت نیزا از اساتید برجسته کشور برای انتقال دانش به دانش آموزان استان دعوت می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مدرسین در ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: نقش مدرس، تقویت سخت‌افزار‌ها و استفاده از نرم‌افزار آموزشی در تربیت دانش‌آموزان مهم است.



در پایان این نشست، مقرر شد نقاط ضعف و قوت آموزشی در استان شناسایی شود و منابع لازم برای ارتقای کیفیت تخصیص یابد.