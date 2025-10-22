کمک ۱۰۰ میلیون تومانی استاندار مازندران به پویش به ساز مدرسه بساز
استاندار مازندران در پویش به ساز مدرسه بساز ۱۰۰ میلیون تومان به ساخت مدارس اختصاص داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مهدی یونسی رستمی در نشست شورای آموزش و پرورش استان مازندران، با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادهای اجرایی و آموزشی، پویش «بهساز مدرسه» را گامی مؤثر در بهسازی زیرساختها، ارتقای عدالت آموزشی و تربیتی، و توسعه مهارتهای نوین دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی هم مدارس جدید باید ساخته شوند و هم کیفیت آموزشی افزایش یابد.
او با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی و نهادهای دولتی به پویش بهساز مدرسه، افزود: برای تحقق این هدف یکصد میلیون تومان از منابع شخصی خود را برای ارتقای کیفیت آموزشی اختصاص دادم.
استاندار مازندران از برنامهریزی برای ایجاد «کارخانه نوآوری و فناوری» در منطقه آزاد استان خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد قطب فناوری در استان، حرکت به سمت آموزش مهارتمحور و تربیت نیروی انسانی متخصص است که با توجه به محدودیت زمین، باید به سمت تقویت صنایع پیشرفته و فناوریهای نوین رفت.
یونسی رستمی با اشاره به افت کیفیت آموزشی در برخی مناطق، خواستار اجرای طرحی برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت دروس کلیدی شد و افزود: در صورت نیزا از اساتید برجسته کشور برای انتقال دانش به دانش آموزان استان دعوت میشود.
وی با تأکید بر نقش مدرسین در ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: نقش مدرس، تقویت سختافزارها و استفاده از نرمافزار آموزشی در تربیت دانشآموزان مهم است.
در پایان این نشست، مقرر شد نقاط ضعف و قوت آموزشی در استان شناسایی شود و منابع لازم برای ارتقای کیفیت تخصیص یابد.