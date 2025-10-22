به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در دومین همایش منطقه‌ای دیپلماسی استانی که در مشهد امروز ۳۰ مهر برگزار شد، گفت: ما با کشور‌های پیرامونی، به‌ویژه در آسیای میانه، دارای ارتباطات دیرینه و مشترکات فرهنگی و تاریخی بسیاری هستیم.

وی ادامه داد: هنوز بستر‌های لازم برای گسترش این تعاملات وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای نزدیکی بیشتر ملت‌ها بهره ببریم.

وی افزود:در شرایط سختی که بدخواهان برای کشور ایجاد کرده‌اند و با توجه به محدودیت‌ها در گشایش اقتصادی، لازم است با نگاهی هوشمندانه پیوندی میان اقتصاد محلی و ملی با کشور‌های منطقه برقرار کنیم.

نوری؛ یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را تقویت ارتباطات با کشور‌های همسایه ذکر کرد و افزود: این تقویت ارتباطات می‌تواند به شکل مستقیم موجب رشد اقتصادی و توسعه منطقه‌ای شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های منطقه گفت: این همایش گامی رو به جلو در مسیر تعاملات منطقه‌ای است و می‌تواند نقش مهمی در رونق چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور ایفا کند.

نوری تصریح کرد: خراسان شمالی از ظرفیت‌های چشمگیری در حوزه‌های کشاورزی و معدنی برخوردار است که می‌تواند بخشی از نیاز‌های کشور‌های پیرامون را تأمین کند و در مقابل نیز از توانمندی‌های آنان بهره‌مند شود.

در این نشست منطقه‌ای، استانداران خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوبی و ۱۲ نفر از سفیران و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های همسایه، چین و روسیه و بازرگانان فعال در همسایگان شرقی و شمال شرقی ایران حضور دارند.