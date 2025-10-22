پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به زیر کشت کلزا رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عبدالرضا سید احمدی افزود: پیشبینی میشود در صورت بهبود شرایط تامین آب، سطح و میزان برداشت این محصول به میزان سال گذشته برسد.
وی ادامه داد: با وجود خشکسالی و محدودیتهای تأمین آب، کشاورزان استان در مناطقی که آب مورد نیاز تامین شده به کشت کلزا ادامه میدهند و تاکنون ۸۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت رفته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به شهرستانهای اصلی تولید این محصول گفت: بیشترین سطح کشت و تولید کلزا در شهرستانهای شوش، کرخه، دزفول، شوشتر و بهبهان انجام میشود.
سید احمدی خاطر نشان کرد: استان خوزستان در سال زراعی گذشته موفق به خرید ۷۶ هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شد و با کسب مقام اول تولید کلزا در کشور، نقش مهمی در تأمین نیازهای استراتژیک کشور ایفا کرده است.