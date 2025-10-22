سازمان مدیریت بحران کشور با پشتیبانی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، طرحی راهبردی برای هوشمندسازی و افزایش تاب‌آوری ملی در برابر حوادث آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشستی با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، و سردار ساجدی‌نیا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی میان این دو نهاد منعقد شد.

طرفین متعهد شدند که از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود کشور برای توسعه سامانه‌ها و ساختار‌های هوشمند در سازمان مدیریت بحران بهره ببرند.

در راستای اجرای این تفاهم، نمایندگان ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال، پس از انجام تحقیقات گسترده درباره نیازمندی‌های فناورانه حوزه بحران و شناسایی نقاط ضعف، محصولات توسعه‌یافته توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در دو سال گذشته را معرفی کردند.

این دستاورد‌ها که به طور اختصاصی و بر اساس سناریو‌های فرضی بحران در استانداری هرمزگان توسعه یافته بودند، تطابق بالایی با نیاز‌های سازمان مدیریت بحران نشان دادند.

بر همین اساس، تصمیماتی برای پیاده‌سازی و اجرای آزمایشی (پایلوت) این سامانه‌ها در روز‌های آتی و توسعه قابلیت‌های تکمیلی اتخاذ شد.

معاونت علمی همچنین حمایت از تأمین زیرساخت‌های فناورانه و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته پردازشی و هوش مصنوعی (AI) در توسعه پلتفرم‌های نرم‌افزاری مورد نیاز سازمان در سطوح مختلف را تعهد کرد. رویکرد اصلی این معاونت در اجرای این طرح، حرکت گام‌به‌گام و استفاده از ظرفیت‌های بومی هر منطقه خواهد بود.

نخستین محور کاربردی مشترک تعریف شده در این توافق، توسعه و راه‌اندازی مرکز فرماندهی و کنترل بحران با استفاده از ابزار‌های فناورانه است. در همین راستا، به‌زودی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال، فراخوان رسمی برای مشارکت شرکت‌های توانمند در این حوزه را منتشر خواهد کرد تا به‌سرعت شاهد تحول دیجیتال در عملیات‌های بحران کشور باشیم.