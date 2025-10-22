پخش زنده
طرح تفکیک پسماند با نام تپش از مبدأ در بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: این طرح، گامی در مسیر مدیریت هوشمند پسماند و تحقق شهری پاک و زیستپذیر است.
مهدی نوبانی افزود: شهروندان میتوانند با نصب نرم افزار اختصاصی «تپش»، نوع زباله خشک خود شامل بطری، شیشه یا کاغذ را ثبت تا نیروهای خدمات شهری برای جمعآوری آن اقدام کنند.
به گفته شهردار بندرعباس طرح تفکیک پسماند از مبدأ در چهار نقطه؛ شهرک طلاییه، شهرک ولیعصر، محله سیدکامل و ۴۰۰ دستگاه اجرایی شده و بهتدریج به دیگر مناطق شهر گسترش مییابد.
وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در موفقیت طرح گفت: در صورت همکاری شهروندان، بخش زیادی از زبالههای روزانه قابل بازیافت خواهد بود و از دفن بیرویه زباله در طبیعت جلوگیری میشود.
نوبانی از شهروندان خواست زبالههای خود را رأس ساعت ۹ شب در محلهای مشخص شده قرار دهند تا از بروز مشکلات ناشی از زبالهگردی و ورود حیوانات به این نقاط جلوگیری شود.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس نیز از ازسرگیری اجرای طرح «تپش» پس از چند سال توقف خبر داد.
پطرس ترابی گفت: این طرح که پیش از شیوع کرونا متوقف شده بود، دوباره ازسر گرفته شده است.
وی افزود: روزانه حدود ۳۵۰ تُن پسماند در بندرعباس تولید میشود که در نبود تفکیک از مبدأ، مستقیم به محل دفن زباله منتقل میشود.
ترابی ادامه داد: با اجرای طرح «تپش» و بهرهبرداری از خط جدید پردازش پسماند در سه ماه آینده، بخش قابلتوجهی از این زبالهها به چرخه بازیافت باز میگردد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: در این طرح از۴۰۰ دستگاه هوشمند استفاده میشود و بروشورهای آموزشی آن نیز در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در هر منطقه حدود ۱۲ کانکس تفکیک پسماند نصب میشود تا شهروندانی که به نرم افزار دسترسی ندارند، بتوانند پسماند خشک خود را تحویل دهند.
ترابی گفت: بندرعباس با همکاری مدارس، منازل و ادارات، میتواند به الگویی موفق در مدیریت پسماند شهری تبدیل شود.
تپش مخفف تفکیک پسماند شهر ـ با هدف کاهش زباله، حفظ محیطزیست و ارتقای فرهنگ تفکیک است.