استاندار خراسان رضوی:
ظرفیتهای عظیم شرق کشور، بستر صادرات و سرمایهگذاری مشترک
ظرفیتهای خراسان رضوی و شرق کشور و توانمندیهای اقتصادی مکمل در کشورهای اطراف، زمینه ساز صادرات و سرمایهگذاریهای مشترک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، استاندار خراسان رضوی در حاشیه میزگرد «همکاریهای استانی، تجاری و مناطق آزاد» در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری این نشست، تاکید کرد: همه تصمیم و اراده بر این است که بتوانیم دیپلماسی استانی را فعال کنیم
غلامحسین مظفری تصریح کرد: دیپلماسی استانی بهطور طبیعی میتواند محور دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و حتی زیستمحیطی باشد.
او ادامه داد: مفهوم کلی دیپلماسی اقتصادی این است که دولتها در جهان امروز تنها در سطح مرکزی با یکدیگر مراوده و مذاکره ندارند، بلکه استانها و مناطق نیز میتوانند در این عرصه فعال باشند و از طریق گسترش فعالیتهای منطقهای، توسعه و پیشرفت را برای استانها و مناطق خود به ارمغان بیاورند.
مظفری با اشاره به گامهای موثر خراسان رضوی در این بخش، افزود: از سال گذشته تاکنون سفرهای اقتصادی متعددی به کشورهای اطراف انجام داده و با محوریت بخش خصوصی به کانونهای اقتصادی این کشورها سفر کردهایم که این تعاملات بیشتر در کنار همدلی، همافزایی و رونقی که در داخل استان ایجاد شده، باعث شد در ششماهه نخست امسال ۳۶ درصد، افزایش صادرات داشته باشیم؛ در حالیکه در همین مدت، در سطح کشور افزایش صادرات نداشتیم.
وی گفت: افزایش ۳۶ درصدی صادرات در شش ماه نخست سال نشاندهنده ظرفیتهای بسیار خوب استان است؛ اگر این ظرفیتها را بهدرستی شناسایی کنیم و قوانین، مقررات و موانعی را که بر سر راه وجود دارد مدیریت کنیم، میتوانیم به موفقیتهای بیشتری دست یابیم.
این مسئول تصریح کرد: برخی قوانین مربوط به گذشته است و در مقاطعی ضرورت داشته، اما اکنون مانع توسعه صادرات محسوب میشود؛ زمان بعضی مقررات گذشته است و نیاز به بازنگری یا حذف دارند؛ چرا که اصلاح این مقررات میتواند رونق صادرات را افزایش دهد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: باور ما این است که اگر قرار است صادرات پایدار باشد، باید توازن و تعادل در روابط اقتصادی و سرمایهگذاری برقرار شود تا بتوانیم با کشورهای اطراف توازن تجاری و سرمایهگذاری مناسبی داشته باشیم.
مظفری عنوان کرد: با شناسایی این ظرفیتهای مکمل و اجرای طرحهای مشترک، میتوانیم شرایطی فراهم کنیم که همه طرفها منتفع شوند، امنیت در مرزها تقویت شود، خلق ثروت صورت گیرد و رونق اقتصادی برای مردم منطقه افزایش یابد.