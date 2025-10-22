به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اجتماعی ایکس، مَتیلد پَنو، نماینده مجلس ملی فرانسه گفت: آقای نخست وزیر، شما به طور خاص، نمایانگر همدستی فرانسه هستید در نسل‌کشی نتانیاهو علیه مردم فلسطین. شما وقتی ادعا کردید که فرانسه هیچ سلاحی به اسرائیل تحویل نمی‌دهد، دروغ گفتید.

سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه در پاسخ گفت: حتی یک سلاح فرانسوی هم برای اسرائیل ارسال نشد. پس، دست از کاریکاتورسازی و دروغ گفتن در مورد موضع فرانسه بردارید. شما حق ندارید در چنین موضوع مهمی دروغ بگویید.

مجری: اوایل ژوئن ۲۰۲۵، اتحادیه کارگران بارانداز «فو-سور-مر» اعلام کرد که سه کانتینر حاوی تجهیزات نظامی به مقصد اسرائیل را بازرسی و توقیف کرده است. در کانتینر اول، ۱۴ تن اتصالات فلزی برای ساخت مسلسل و قطعات یدکی کوچک طراحی شده در یک کارخانه واقع در شهر مارسی، کشف شد. روز بعد، کارگران بارانداز لوله‌های تفنگ تولید شده در یک کارخانه تسلیحاتی فرانسوی، را کشف کردند که محل آن در «فیرمینی»، در منطقه «لوآر» است. طبق گزارش ها، چندین میلیون قطعه از این مورد تحویل داده شده است. این قطعات برای استفاده در تفنگ‌های «نقب ۵»، که تفنگی خودکار است و صنایع نظامی اسرائیل در اواخر دهه ۱۹۹۰ آن را طراحی کرد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارتش اسرائیل از این مدل، که قادر به شلیک تقریبا ۱۰۰۰ گلوله در دقیقه است، به طور گسترده در نوار غزه استفاده می‌کند.

مَتیلد پَنو، نماینده مجلس ملی فرانسه گفت: این مردم فرانسه هستند که شما را به کوچکترین عمل شرافتمندانه وادار کرده‌اند: به رسمیت شناختن کشور فلسطین، که با رها شدن به دست جهانیان، به حال مرگ افتاده است.

این مردم فرانسه هستند که با به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین در همه جا، آبروی فرانسه را نجات می‌دهند. این مردم هستند که برای شکستن محاصره غیرقانونی غزه، به دریا زدند.