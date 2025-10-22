به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،حجت‌الاسلام صباغیان در دیدار با معاونت توسعه منابع و مدیریت منطقه ویژه سرخس و تعدادی از مدیران ارشد این موسسه با تأکید بر اهمیت جایگاه راهبردی منطقه ویژه اقتصادی سرخس در توسعه شرق کشور، گفت: تسریع در روند آزادسازی و گسترش اختیارات این منطقه می‌تواند زمینه‌ساز جهش بزرگ اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید در شهرستان باشد.

وی افزود: فعال شدن کامل ظرفیت‌های منطقه ویژه، نه تنها منافع مردم سرخس را در پی دارد، بلکه به رشد تراز تجاری استان خراسان رضوی و کشور نیز کمک خواهد کرد.

معاون توسعه منابع و مدیریت منطقه ویژه سرخس نیز در این دیدار گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرخس با تکیه بر توان نیرو‌های متخصص داخلی و هماهنگی دستگاه‌های استانی، مسیر رشد و توسعه پایداری را طی می‌کند. تحقق اهداف ما بدون تعامل و هم‌افزایی با مسئولان شهرستان ممکن نخواهد بود.

بنایی‌مقدم، در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های عظیم سرخس در حوزه‌های ترانزیت، انرژی و کشاورزی تأکید کرد: با تحقق آزادسازی منطقه و گسترش اختیارات مدیریتی، شاهد شکوفایی چشمگیر اقتصادی در مرز شرقی کشور خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: شهرستان سرخس یک شهر امام رضایی است و نگاه آستان قدس رضوی به این شهرستان در تمامی این سال‌ها خاص و ویژه است و هزاران میلیارد تومان صرف ایجاد زیرساخت برای توسعه اقتصادی این شهرستان شده است.

بنایی مقدم در پایان تصریح کرد: در بحث اشتغال تاکید مدیرعامل و همه مدیران منطقه ویژه این است که اولویت اصلی استفاده از ظرفیت و نیرو‌های بومی این منطقه باشد و هم اکنون بالای ۸۰ درصد نیرو‌های شاغل در شهرستان و واحد‌های تولیدی و خدمات لجستیکی از نیروهای بومی سرخس هستند.