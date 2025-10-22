لزوم تسریع در روند تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد
امام جمعه سرخس خواستار تسریع درروند تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،حجتالاسلام صباغیان در دیدار با معاونت توسعه منابع و مدیریت منطقه ویژه سرخس و تعدادی از مدیران ارشد این موسسه با تأکید بر اهمیت جایگاه راهبردی منطقه ویژه اقتصادی سرخس در توسعه شرق کشور، گفت: تسریع در روند آزادسازی و گسترش اختیارات این منطقه میتواند زمینهساز جهش بزرگ اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و رونق تولید در شهرستان باشد.
وی افزود: فعال شدن کامل ظرفیتهای منطقه ویژه، نه تنها منافع مردم سرخس را در پی دارد، بلکه به رشد تراز تجاری استان خراسان رضوی و کشور نیز کمک خواهد کرد.
معاون توسعه منابع و مدیریت منطقه ویژه سرخس نیز در این دیدار گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرخس با تکیه بر توان نیروهای متخصص داخلی و هماهنگی دستگاههای استانی، مسیر رشد و توسعه پایداری را طی میکند. تحقق اهداف ما بدون تعامل و همافزایی با مسئولان شهرستان ممکن نخواهد بود.
بناییمقدم، در ادامه با اشاره به ظرفیتهای عظیم سرخس در حوزههای ترانزیت، انرژی و کشاورزی تأکید کرد: با تحقق آزادسازی منطقه و گسترش اختیارات مدیریتی، شاهد شکوفایی چشمگیر اقتصادی در مرز شرقی کشور خواهیم بود.
وی در ادامه گفت: شهرستان سرخس یک شهر امام رضایی است و نگاه آستان قدس رضوی به این شهرستان در تمامی این سالها خاص و ویژه است و هزاران میلیارد تومان صرف ایجاد زیرساخت برای توسعه اقتصادی این شهرستان شده است.
بنایی مقدم در پایان تصریح کرد: در بحث اشتغال تاکید مدیرعامل و همه مدیران منطقه ویژه این است که اولویت اصلی استفاده از ظرفیت و نیروهای بومی این منطقه باشد و هم اکنون بالای ۸۰ درصد نیروهای شاغل در شهرستان و واحدهای تولیدی و خدمات لجستیکی از نیروهای بومی سرخس هستند.