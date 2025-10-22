پخش زنده
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی ایران و اوراسیا بر رفع موانع غیرتعرفهای است که در موافقتنامه تجارت آزاد نیز بهصراحت بر آن تأکید شده است.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان توسعه تجارت، در چهارمین اجلاس راهبردی ایران و اوراسیا، گفت: اتاق تهران یکی از نمونههای موفق تشکلهای بخش خصوصی در کشور است که با برنامهریزی دقیق و اقدامات مؤثر، نقش فعالی در توسعه اقتصادی و تجاری ایران ایفا میکند.
محمدعلی دهقاندهنوی افزود: یکی از اقدامات ارزشمند اتاق تهران، برنامهریزی برای تأسیس شرکت «مدیریت صادرات (EMC)» است که میتواند خلأ شرکتهای بزرگ در حوزه صادرات را جبران کند و ظرفیتهای شرکتهای کوچک و متوسط را تجمیع کرده و بهعنوان طرف تجاری معتبر در تعامل با شرکتهای بزرگ منطقه، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عمل کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سابقه همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این همکاریها از سال ۲۰۱۵ و همزمان با تشکیل اتحادیه آغاز شد و در سال ۱۳۹۸، موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه به تصویب و اجرا رسید.
وی افزود: در چهار سال نخست اجرای این موافقتنامه، حجم تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا دو برابر شد و پس از آن، مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت آزاد آغاز گردید. این مذاکرات با برگزاری بیش از ۳۰ نشست آنلاین و شش نشست حضوری، به امضای نهایی منجر شد و پس از تصویب در مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی، از اردیبهشتماه امسال رسماً اجرایی شد.
دهقاندهنوی با اشاره به مزایای این موافقتنامه گفت: در قالب توافق تجارت آزاد جدید، ۸۷ درصد کالاهای مبادلهشده میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشمول تعرفه صفر شدهاند و در نتیجه، هیچ مانع تعرفهای در مسیر تجارت دو طرف باقی نمانده است.
وی افزود: برای استفاده از این ظرفیت، با همکاری اتاقهای بازرگانی سازوکار صدور گواهی مبدأ با عنوان CT-۳ طراحی شده است تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند از تعرفه صفر در گمرکات کشورهای عضو بهرهمند شوند. بهصورت متقابل، تجار کشورهای عضو اتحادیه نیز از همین سازوکار برای صادرات به ایران استفاده میکنند.
دهقاندهنوی با اشاره به موضوعات مورد بررسی در این اجلاس گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر رفع موانع غیرتعرفهای است که در موافقتنامه تجارت آزاد نیز بهصراحت بر آن تأکید شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین این موانع، تفاوت در نظامهای استاندارد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه است. در حال حاضر هر کالایی که از ایران صادر میشود، باید استاندارد کشورهای مقصد را دریافت کند و بالعکس، کالاهای وارداتی نیز باید استانداردهای ایران را کسب کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: برای تسهیل تجارت، باید بهسمت همگرایی در حوزه استاندارد حرکت کنیم؛ هرچند هنوز امکان یکسانسازی کامل وجود ندارد، اما میتوان بخش زیادی از معیارها، آزمایشها و مشخصات فنی کالاها را بهصورت متقابل پذیرفت.