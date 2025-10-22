به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

وی افزود : پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

تا روز جمعه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته رامشیر و بهبهان با دمای ۳۵.۵ و ایذه با دمای ۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۵.۱ و کمینه دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.